Magazine Jorge Aragão é internado com Covid-19 na UTI de hospital no Rio de Janeiro

O cantor e compositor Jorge Aragão, 71, está internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de hospital no Rio de Janeiro. De acordo com boletim médico divulgado pela assessoria de imprensa da Unimed-Rio, o artista está internado há cinco dias e não tem previsão de alta. "O paciente Jorge Aragão da Cruz foi admitido em nosso hospital em 13 de outubro com quadro...