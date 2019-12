Magazine Jonathan Nemer aborda situações engraçadas que ocorrem no natal em novo stand up Fenômeno da internet, com mais de 3 milhões de inscritos nos seus canais no YouTube, o humorista Jonathan Nemer (foto) apresenta nesta terça-feira, às 20 horas, o espetáculo Especial de Natal, no Teatro Goiânia

Fenômeno da internet, com mais de 3 milhões de inscritos nos seus canais no YouTube, o humorista Jonathan Nemer (foto) apresenta nesta terça-feira, às 20 horas, o espetáculo Especial de Natal, no Teatro Goiânia. No stand up, o ator aborda situações engraçadas que ocorrem nessa época do ano e que ninguém tem coragem de falar.Natural de São Paulo (SP), o humorista ...