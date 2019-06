Magazine Jonas Esticado substitui Xand Aviões no palco principal do Villa Mix Goiânia A organização afirmou que a alteração foi por uma questão de logística

Mudança de última hora no palco principal do Festival Villa Mix pega fãs de surpresa. Na programação de shows deste domingo no estacionamento do Serra Dourada o forrozeiro Jonas Esticado substitui Xand Aviões no encerramento da festa programado para começar 00h20. Xand Avião se apresentará no palco Backstage Golden Mix, a partir das 16h30. A organização afirmou que a...