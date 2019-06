Magazine Jonas Brothers tocam 'Sucker' com instrumentos musicais infantis; assista Performance foi feita no programa de Jimmy Fallon; trio divulgará novo álbum em turnê pelos Estados Unidos a partir de agosto

Jonas Brothers tocaram a canção Sucker usando instrumentos musicais durante edição do programa do americano Jimmy Fallon. A música faz parte do álbum Happiness. Este é o mais novo trabalho do trio em dez anos. "Escrever esse álbum foi pessoal e intenso e o fato de vocês tê-lo agora me fez muito emotivo. São dez anos e nós ...