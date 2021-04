Magazine Jon Batiste, da trilha de “Soul”, chega ao Oscar e defende raiz negra do jazz

Ouvir os discos de Jon Batiste é mais ou menos como montar uma playlist num serviço de streaming - dentro de uma mesma lógica, a seleção pode conter músicas de diferentes estilos. No caso do pianista e cantor americano, a ênfase ficaria no jazz, mas teriam espaço também o soul, o pop, o hip-hop e até mesmo o gospel.Mas, segundo Batiste, que concorre neste mês a...