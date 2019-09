Magazine Joias do mundo antigo: Conhecer a Jordânia e o Líbano é fazer uma viagem pela história da humanidade Líbano e Jordânia, nações quase que vizinhas de fronteira, impressionam tanto pelos cenários idílicos quanto pelas marcas deixadas pelas civilizações antigas

Há muito o que fazer no Oriente Médio e nem mesmo 1.001 noites seriam suficientes para desbravar todas as belezas que a região oferece ao mundo, especialmente em países tão ricos cultural e historicamente, como Líbano e Jordânia. Mas, ao contrário, dos contos populares regionais (As Mil e Uma Noites), é perfeitamente possível conhecer grande parte dos fascínios ...