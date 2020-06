Magazine Joia rara Obra-prima do art déco, Teatro Goiânia comemora aniversário de 78 anos com projeto de apresentações virtuais Em Cartaz

Não há edifício espalhado por Goiânia que resuma tão bem a sua história quanto o Teatro Goiânia. Obra-prima do art déco, o espaço cultural pode até passar despercebido pelos transeuntes que percorrem diariamente o cruzamento das Avenidas Tocantins e Anhanguera, no Centro, mas artistas e grupos de Goiás e de outros Estados enchem os olhos quando ficam cara a cara c...