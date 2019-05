Magazine Johnny Hooker se apresenta em Goiânia Artista se apresenta com repertório do disco Coração no Centro Cultural Oscar Niemeyer

Tecnobrega, samba e música romântica, na melhor fórmula de dor de cotovelo, se misturam ao rock e a refrões poderosos na voz do pernambucano Johnny Hooker. O artista se apresenta neste sábado, a partir das 22 horas, com repertório do disco Coração, no Palácio da Música, no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON). O show faz parte da turnê de despedida do álbum, ...