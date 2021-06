Magazine Johnny Depp completa 58 anos de idade nesta quarta-feira (9) O ator ficou conhecido do público por interpretar personagens como Edward Mãos de Tesoura e o divertido pirata Jack Sparrow

Dscendente de índios, irlandeses e alemães, Johnny Depp, que comemora seus 58 anos de idade nesta quarta-feira, ficou conhecido do público por interpretar personagens excêntricos no cinema – entre eles, Edward Mãos de Tesoura e o divertido pirata Jack Sparrow da franquia Piratas do Caribe. Sua estreia nas telonas foi como Glen Lantz no clássico de terror A Hora ...