Magazine Jogo de cenas Ocupa Virtual entrega “chaves” da Galeria da FAV nas mãos de 21 artistas que assumem o comando de fevereiro a julho

Para um setor que se baseia na coexistência de muitas pessoas em um mesmo espaço como é o cultural, 2020 foi o momento de aprender a utilizar a tecnologia a seu favor. No mundo das artes, as exposições virtuais foram a principal saída e colocou artistas e galeristas à prova. Quem ainda não estava familiarizado com o ambiente on-line, precisou aprender na marra – afinal...