Magazine Joelma lança clipe romântico e sonha em se casar de novo A cantora brinca que havia esquecido como beijar, após cena no clipe 'Sim', divulgado nas plataformas digitais e no Youtube

Solteira há pouco mais de três anos, a cantora Joelma, 47, celebra seu primeiro beijo desde o término com o empresário Alexandre Cavalcante. Mas o beijo não foi na vida real não, foi na gravação do clipe "Sim", que ela acaba de divulgar nas plataformas digitais e no YouTube. "Nem sabia mais como era", brinca ela sobre o beijo. O clipe da canção mostra a artista tropeç...