Magazine Joelma grava DVD em Goiânia nesta terça-feira (12) Festival sertanejo em Caldas Novas também é destaque da programação desta semana

Dona de uma legião de fãs, a cantora Joelma escolheu Goiânia para ser palco da gravação de seu DVD que celebra 25 anos de carreira. A paraense promete muitas surpresas no show, que será realizado amanhã, no Atlanta Music Hall. Caldas Novas, por sua vez, deve ferver no feriadão. O já tradicional Caldas Country Show traz nomes como Marília Mendonça, Gusttavo Li...