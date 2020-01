Magazine Joelma estaria devendo R$ 30 mil de aluguel em Goiânia A artista assinou novo contrato com uma gravadora e lançou recentemente um DVD em comemoração aos 25 anos de carreira

A cantora Joelma estaria devendo R$ 30 mil de aluguel e de multa de rescisão de contrato para a proprietária de um imóvel em Goiânia. A dona ingressou com uma ação na Justiça contra a artista, segundo as informações de uma jornalista de São Paulo. Na semana passada Joelma assinou um contrato de três anos com a gravadora Midas Music, do empresário Rick Bonadio, produt...