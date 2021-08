Magazine Joelma diz que prefere morrer a voltar com Ximbinha Joelma e Ximbinha seguem em disputa judicial pelo uso da marca 'Calypso'

A cantora Joelma, 47, disse que prefere a morte do que voltar com seu ex-marido, o guitarrista Ximbinha, 47. A declaração foi dada durante uma resposta a um seguidor numa live. "Voltar com o ex? Prefiro a morte. Voltar com a minha banda. Esse projeto é 100% meu", disse ela. A live em questão era para divulgar que a banda Calypso vai voltar sob o comando dela....