Joelma cai no palco em show no Suriname: 'Cada vez que caio, levanto mais forte' Cantora dançava durante apresentação da música "A Lua Me Traiu" quando caiu de costas, mas passa bem. Veja vídeo do acidente

Joelma cantava e dançava ao som de A Lua Me Traiu quando caiu de costas no palco durante apresentação no Suriname no sábado, 31. Nas imagens flagradas por fãs, a cantora senta no chão após a queda e segue cantando por alguns minutos. Os bailarinos continuam dançando e sorrindo, como se nada tivesse acontecido. Depois de se recuperar, Joelma levanta e dá sequên...