Não para não vem ca me dá a tua mão! Nesta quarta-feira (7), o Palco Popular recebe a cantora Joelma. Ela vai falar da escolha de Goiânia para gravar o novo DVD da carreira, que marca os 25 anos de estrada. A gravação será em 12 de novembro, no Atlanta Music Hall, e caravanas de várias partes do Brasil já estão se organizando para assistir ao show. A entrevista acontece às 19h e será transmitida no site e nas redes sociais do jornal.