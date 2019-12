Magazine Joaquin Phoenix ganha prêmio de personalidade do ano em ONG de defesa aos animais O protagonista de Coringa é vegano desde os três anos de idade e hoje é ativista da causa

Joaquin Phoenix ganhou o prêmio de personalidade do ano pela organização Pessoas Pelo Tratamento Ético dos Animais (Peta, sigla em inglês). O protagonista de Coringa é vegano desde os três anos de idade e hoje é ativista da causa. Com a campanha We Are All Animals (Somos Todos Animais), Phoenix estampa um outdoor na conhecida avenida Times Square, dos Estados Unidos...