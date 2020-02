Magazine Joaquin Phoenix celebra Oscar 2020 comendo hambúrguer com a noiva Ator foi eleito o melhor da categoria na premiação deste ano por sua atuação no filme Coringa

O ator Joaquin Phoenix, eleito o melhor da categoria no Oscar 2020 por sua atuação no filme Coringa (Joker) comemorou o aguardado prêmio de uma forma simples. A escolha dele foi por comer um hambúrguer vegano ao lado da noiva, Rooney Mara, horas após a cerimônia da noite do último domingo, em Hollywood, na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos. ...