Magazine João Gordo é transferido para o quarto após passagem pela UTI Artista ficou internado três dias por conta de um quadro de pneumonia

O músico João Gordo, vocalista do Ratos de Porão, foi transferido para um quarto no hospital São Camilo, em São Paulo, depois de três dias internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) por conta de um quadro de pneumonia. A notícia foi confirmada pela assessoria de imprensa da banda Ratos de Porão e anunciada também pela esposa do músico no Instagram. "Sentim...