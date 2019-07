Magazine João Gilberto morre no Rio de Janeiro aos 88 anos Notícia foi confirmada pelo filho do artista, Marcelo Gilberto, em seu perfil do Facebook

Atualizada às 18h Aos 88 anos, o cantor João Gilberto, um dos criadores da Bossa Nova morreu no Rio de Janeiro. A informação foi compartilhada pelo filho do cantor, Marcelo Gilberto, que mora nos Estados Unidos, em sua conta pessoal do Facebook. A causa da morte não foi informada. Confira a postagem, na íntegra: "Meu pai passou. Sua luta foi nobre, ele tentou manter a ...