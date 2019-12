Magazine João Garoto e Xexéu interpretam sucessos de samba e bolero no Quintal do Jajá Cartola, Nelson Cavaquinho, Dolores Duran, Maysa, Pixinguinha, Vinicius de Moraes, Gonzaguinha, João Bosco, Lupicínio Rodrigues e Jamelão estão na seleção do show

Com um repertório repleto de sucessos de bolero e samba-canção, os músicos João Garoto e Xexéu se apresentam nesta sexta-feira, às 20 horas, no Quintal do Jajá. Cartola, Nelson Cavaquinho, Dolores Duran, Maysa, Pixinguinha, Vinicius de Moraes, Gonzaguinha, João Bosco, Lupicínio Rodrigues e Jamelão estão na seleção do show. Os músicos estarão acompanhados do percussionista Mar...