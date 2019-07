Magazine João Bosco e Vinícius são atrações deste domingo no Deu Praia Assinante do POPULAR tem 70% de desconto para a compra de um par de ingressos; confira

Neste domingo, a programação do Deu Praia terá os shows sertanejos de João Bosco & Vinícius e João Fernando & Gabriel. os ingressos custam R$ 110, nos valores de inteira (sujeito a alteração conforme a demanda). Assinante do POPULAR tem 70% de desconto para a compra de um par de ingressos. Veteranos que aportam no encerramento do fim de semana, João B...