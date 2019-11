Magazine 'Jesus is King' de Kanye West chega ao topo das paradas; ouça aqui Álbum teve o equivalente a 264 mil vendas nos EUA na semana de lançamento

Em seu último álbum, Jesus Is King, Kanye West perdeu vários prazos, fez aparições públicas irregulares e promoveu seu trabalho como a mais recente manifestação de seu gênio autodeclarado. Em outras palavras, negócios como sempre. E mais uma vez, West liderou a parada de álbuns da Billboard, quando Jesus Is King estreou no primeiro lugar ...