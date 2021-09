Magazine Jennifer Lawrence está grávida do primeiro filho com Cooke Maroney A informação foi confirmada por uma representante da artista à revista People. Lawrence e Maroney começaram a namorar em junho de 2018

A atriz Jennifer Lawrence, 31, está grávida do seu primeiro filho com o diretor de galeria de arte Cooke Maroney, 37. A informação foi confirmada por uma representante da artista à revista People. Lawrence e Maroney começaram a namorar em junho de 2018, quando foram apresentados por uma amiga em comum. Eles se casaram em outubro do ano seguinte em uma cele...