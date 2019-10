Magazine Jennifer Aniston estreia no Instagram, confira sua primeira publicação "E agora nós somos amigos de Instagram também. Olá, Instagram", escreveu a atriz

Jennifer Aniston estreou no Instagram nesta terça-feira (15), com uma foto rara e nostálgica: ela reunida aos outros cinco atores do núcleo principal de Friends, seriado que completou 25 anos em 2019. "E agora nós somos amigos de Instagram também. Olá, Instagram", escreveu a atriz, de 50 anos, na legenda da imagem em que ela aparece cercada por&nb...