Arte, porta e carta. Três palavrinhas bastam para identificar se o falante é goiano. O jeito peculiar do goiano pronunciar a letra “R” e outras expressões idiomáticas que caracterizam o português falado em Goiás são temas do novo episódio do Magazine Sonoro, podcast de cultura do POPULAR. O programa entrevista a pesquisadora e professora Vânia Cristina Casseb Galvão, da UFG, e tem participação do repórter Rogério Borges.

Vânia é coordenadora da pesquisa Português Contemporâneo Falado em Goiás, que estuda as peculiaridades da linguagem usada pelos goianos. No bate-papo, ela fala sobre o “R” retroflexo, popularmente conhecido como “R” caipira, que tanto caracteriza o jeito de falar goiano. Ela conta ainda como os sotaques do Brasil intrigam os linguistas desde sempre. Já Rogério Borges assinou reportagem no Magazine sobre o assunto. No programa, ele conta os bastidores da apuração e como a geografia ajudou a moldar jeito de falar em Goiás.

O sétimo episódio do Magazine Sonoro tem roteiro de Rodrigo Alves, editor do Magazine, que divide a apresentação com o repórter Renato Queiroz. No bloco de dicas culturais, o convidado é o goiano Gustavo Palmeira, mais jovem cronista do POPULAR e um dos roteiristas do canal de humor Porta dos Fundos. Com seu humor peculiar, Gustavo indica três opções para ouvintes curtirem em casa durante o distanciamento social.

O programa, que estará disponível nesta sexta-feira (15) em todas as plataformas de streaming, vai ao ar sempre às sextas-feiras, a cada 15 dias, comentando os principais assuntos de comportamento, música, cinema, literatura, moda, teatro, artes plásticas, televisão, entre outros assuntos. A edição é de Rodrigo Alves, com trabalhos técnicos de Deivison Moura, João Ramos e Weimer Carvalho. A direção é de Fabrício Cardoso. Além de plataformas de streaming, o podcast também pode ser encontrado em opopular.com.br.