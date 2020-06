Magazine Japinha é afastado da CPM 22 após vazamento de conversa com adolescente de 16 anos 'Após os últimos acontecimentos, decidimos pelo afastamento do nosso baterista. A banda continua', informou comunicado

A banda CPM 22 anunciou o afastamento do baterista Japinha nesta quarta-feira, 10. A decisão foi tomada após virem à tona conversas que o baterista teria tido com uma menor de idade de 16 anos em 2012, aos 38 anos. "Após os últimos acontecimentos, decidimos pelo afastamento do nosso baterista, Ricardo Japinha, reafirmando nossa posição de não...