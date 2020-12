Magazine Jane Fonda: De modelo a atriz de talento Atriz comemora seus 83 anos de idade nesta segunda-feira (21)

Como modelo, nos anos 1950, ela estampou a capa da Vogue. Como atriz, ganhou seu primeiro Oscar em 1972, com o suspense Klute – O Passado Condena, no qual interpretou uma prostituta. Em 1979, com O Amargo Regresso, veio o segundo. Trata-se de Jane Fonda, que comemora seus 83 anos de idade nesta segunda-feira. Além de atriz, ela é também escritora, ativista, m...