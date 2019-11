Magazine Janayna Pereira traz seu som brasileiro para o Coronel 1889 Ex-vocalista do grupo de forró Bicho de Pé volta a Goiânia para mostrar novo show

A cantora Janayna Pereira anima a noite desta sexta-feira do Coronel 1889, a partir das 21 horas. A ex-vocalista do grupo de forró Bicho de Pé volta à capital para mostrar seu novo show, que presta homenagens a artistas que embalaram sua carreira. Entre eles, estão Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro e Trio Nordestino e Dominguinhos. Ela também apresenta músicas...