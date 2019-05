Magazine James Cameron parabeniza Marvel por “Vingadores: Ultimato” ultrapassar “Titanic”

Que Vingadores: Ultimato é sucesso, não é novidade. Somente no primeiro fim de semana de estreia, o filme da Marvel bateu recorde de bilheteria com arrecadação mundial de US$ 1,2 bilhão. Titanic permaneceu anos no topo das bilheterias mundiais. Contudo, foram necessários apenas 12 dias para que Vingadores: Ultimato batesse o filme de 1997 nos rankings. Com orçamento de 356 m...