Magazine Jakson Follmann, sobrevivente do voo da Chapecoense, vence o 'Popstar' 2019 O ex-atleta recebe um prêmio no valor de R$ 250 mil por ganhar a terceira edição do reality show da Globo

Jakson Follmann, sobrevivente do voo da Chapecoense, venceu neste domingo, 29, o programa Popstar 2019. O ex-atleta recebe R$ 250 mil como prêmio da terceira edição do reality show da TV Globo. "Pra mim sempre foi um grande desafio desde o começo do programa subir ao palco. Meu maior adversário era eu mesmo ao me colocar em frente às câmeras, perante ao povo e ao púb...