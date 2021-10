Magazine Jacquin diz que planeja abrir três restaurantes até fim do ano O Chef já tem o Président, o francês Ça-Va e a marca exclusiva de delivery Jojo Gastro

O ano era 2020. Mais precisamente, julho daquele ano. Jurado do MasterChef e chef de cozinha, Erick Jacquin, 56, reabria um de seus restaurantes em São Paulo, o Président, após meses com as portas fechadas. Mas, mesmo assim, dizia não esperar ter muito público no retorno. Àquela altura, a pandemia do novo coronavírus vitimava diariamente milhares de brasileiros em tod...