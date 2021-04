Magazine J.K. Rowling, autora de 'Harry Potter', lança novo romance infantil neste ano Escritora lança 'The Christmas Pig', primeiro romance de Rowling voltado ao público infantil desde a série de Hogwarts

A Rocco anunciou para outubro o lançamento de um novo livro infantil de J.K. Rowling, autora da saga "Harry Potter". "The Christmas Pig", ainda sem nome em português, sairá simultaneamente no Brasil, na Inglaterra e nos Estados Unidos, com mais de 20 traduções ao redor do mundo. Primeiro romance de Rowling voltado ao público infantil desde a série de Hogwarts, a obra...