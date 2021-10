Magazine Jóquei Clube de Goiás: proposta de centro cultural é incerta “Nunca fizeram contato com ninguém da diretoria do Jóquei”, diz atual presidente, que estima dívida do clube em torno de R$ 100 milhões

No mês de julho, um burburinho envolvendo o Jóquei Clube foi iniciado com a proposta de transformá-lo em uma unidade do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB). A ideia partiu do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás (IHGG), que tem o promotor de justiça e doutor em história Jales Guedes Coelho Mendonça à frente desde maio deste ano. A proposta foi enviada através...