Magazine Jão apresenta nova turnê no Teatro Sesi, em Goiânia Cantor faz show neste domingo (15) com repertório do disco Anti-Herói

O cantor e compositor Jão (foto), uma das grandes revelações da MPB, traz a turnê do disco Anti-Herói, neste domingo, em duas sessões, às 20 (ingressos esgotados) e 22 horas, no Teatro Sesi. Lançado em julho, o novo álbum do artista foi inspirado no fim do seu último relacionamento amoroso. Por meio de hits como Louquinho e Enquanto Me Beija, o disco apresenta dez faixas ...