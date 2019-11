Magazine "Já tinha enchido", diz Leo sobre fim da dupla com o irmão Victor Ele explicou no começo deste ano que os dois viviam sob constantes brigas, incluindo o período em que participaram do The Voice Kids como jurados

Leo Chaves falou na quarta-feira, 20, em entrevista à Danilo Gentili, sobre fatos curiosos de sua carreira e o fim da dupla sertaneja com seu irmão Victor Chaves. Ele já havia explicado no começo deste ano que os dois viviam sob constantes brigas, incluindo o período em que participaram do The Voice Kids como jurados. No entanto, reforçou o desg...