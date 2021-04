Magazine Já estava tudo lá

Um livro que começa com O Burrinho Pedrês e termina com A Hora e a Vez de Augusto Matraga não poderia ser nada menos que um clássico. Isso porque esses dois contos estão entre os mais famosos produzidos na literatura brasileira no século 20. A personificação do animal, que ganha características muito específicas, tal qual é feito nas fábulas, é apresentado por Guimar...