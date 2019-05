Magazine IZA substitui Carlinhos Brown no 'The voice Brasil' Músico baiano continua no reality, mas apenas na versão kids

A cantora Iza vai estrear como jurada no The Voice Brasil a partir de julho, na oitava temporada no reality musical. Ela entra no lugar de Carlinhos Brown e formará time de técnicos ao lado de Lulu Santos, Ivete Sangalo e Michel Teló. Brown, que faz parte da equipe desde a estreia do programa, em 2012, continuará no grupo, mas vai se dedicar exclusivamente ao The Voic...