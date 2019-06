Magazine Iza e Ícaro Silva serão dubladores de “O Rei Leão”

A cantora Iza e o ator Ícaro Silva foram os escolhidos para fazer as vozes dos personagens principais do remake de O Rei Leão, que estreia nos cinemas no dia 18. Beyoncé e Donald Glover fazem a dublagem original, no filme dirigido por Jon Favreau (Homem de Ferro).“O Rei Leão foi o primeiro filme que vi no cinema, primeira vez que eu estava ali com um telão, tudo escuro....