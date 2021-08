Chegou a hora de ativar o modo detetive e embarcar na missão de investigar quem são os mascarados do ‘The Masked Singer Brasil’. Na noite desta terça (10), o público tem um encontro marcado com a apresentadora do reality, Ivete Sangalo, e com os jurados Taís Araújo, Simone, Eduardo Sterblitch e Rodrigo Lombardi. Juntos, todos tentarão descobrir quem é a personalidade misteriosa. E quem comanda os bastidores é Camilla de Lucas, que também entra na brincadeira de descobrir a identidade secreta dos participantes. Logo após 'Império', os mascarados encaram a primeira noite de apresentações com grandes shows e performances de cair o queixo.

A comandante desta aventura, Ivete Sangalo, contou um pouquinho de como é apresentar o ‘The Masked Singer Brasil’ e garante que o público pode esperar uma noite com muita diversão e brasilidade. “A gente nunca viu um programa desse porte, com uma produção tão extraordinária e fantasias que criam um mistério tão grande. É um misto de sensações: adivinhar quem é o artista, curtir a apresentação e vibrar com as cores e toda a história que cada fantasia traz. É entretenimento. Acho que o público está munido de um programa de alta qualidade”, conta.

'The Masked Singer Brasil’ é uma coprodução TV Globo e Endemol Shine Brasil e tem supervisão artística de Adriano Ricco (TV Globo) e direção artística de Marcelo Amiky (Endemol Shine Brasil). Com apresentação de Ivete Sangalo, com Camilla de Lucas nos bastidores, o reality estreia dia 10 de agosto, na TV Globo, e também será exibido no Multishow, às quartas-feiras.

Qual é a sensação de estar à frente de um reality como esse? Quais as suas expectativas? E o maior desafio de apresentar um programa como esse?

Primeiro de tudo, estar à frente de um programa que eu gostaria de assistir é um privilégio muito grande. Na arte, as sensações são muitas, não só o nosso ouvido tem que ser alimentado, mas as sensações, a maneira que a assistimos, também é essencial nessas apresentações. Estar à frente de um programa que trata da fantasia me deixa muito feliz. Sou uma pessoa que tem uma relação maravilhosa com o lúdico.

O que o público pode esperar do ‘The Masked Singer Brasil’?

E as fantasias? Estão cheias de brasilidade?

Quando o The Masked Singer veio para o Brasil, a ideia era exatamente essa: fazer uma relação das fantasias com o que temos de mais rico, próprio e cultural. Cada fantasia remete a um lugar, uma situação, uma história e tem sempre algo relacionado com a nossa brasilidade. Isso dá um tempero ainda mais especial, né?

Você sabe quem são os participantes?

Eu não tenho ideia de quem são essas pessoas! Uma grande surpresa é a voz e a performance desses artistas. São espetáculos atrás de espetáculos. Eu fiquei bem de cara (risos).

Como vai ser trabalhar com a Camilla de Lucas e os jurados?

Camilla de Lucas foi a minha sister maravilhosa, escolhida pra gerar toda essa informação dos bastidores. É uma menina incrível, linda, maravilhosa, vai fazer a cobertura de todo The Masked Singer Brasil pelos bastidores e vai descobrir alguns segredos pra gente. E na bancada de jurados estrelas, gente de muito talento! Estou falando de Rodrigo Lombardi, um superator que a gente ama, Taís Araújo, maravilhosa, Simone, uma cantora incrível e também nossa conselheira amorosa, e, para trazer um pouco mais de humor, o nosso querido Eduardo Sterblitch.