Música boa, Veveta e seus “zamuris” juntos, em casa. É assim que boa parte dos fãs de Ivete Sangalo poderá passar a noite deste sábado. Com as medidas de prevenção à Covid-19 e o distanciamento social, a cantora é a artista escolhida para estreia do #EmCasa, novo projeto multiplataforma da Globo que terá exibições simultâneas de shows em seus canais na TV aberta, TV por assinatura e na internet. A TV Globo, Globoplay e Multishow transmitirão juntos, ao vivo, Ivete Sangalo Em Casa.

Nas redes sociais, além da exibição no canal oficial da cantora, uma série de programas e convidados irão curtir juntos toda a apresentação. O projeto será transmitido diretamente da casa da cantora, em Salvador, logo após Fina Estampa. “Não gosto de ficar longe dos meus zamuris e as lives são uma forma de nos aproximar nesse momento. Desde o convite, a Globo e eu começamos a estruturar juntos como fazer algo muito legal, respeitando todas as medidas de prevenção da OMS”, promete Ivete.

Mais do que um show, ela abrirá as portas de casa para o público conhecer um pouco de sua intimidade. Tocando na sala, cantando enquanto cozinha ou circulando pelos cômodos, a promessa é de que esse seja um momento íntimo de troca com os fãs. “Vou mostrar o meu cantinho, que é onde tenho passado os dias com minha família, e cantar muito. Podem esperar muita animação e muita música, que ‘mainha’ tá que não se aguenta”, brinca ela.

Diretor de Variedades da TV Globo e responsável artístico do projeto, Boninho – que também dirige o BBB – diz que Ivete foi escolhida para abrir o projeto pela “personalidade acolhedora”. “ Será um sarau pop, com Ivete cantando clássicos da sua carreira e músicas que conversam com esse momento que todos estamos vivendo”, antecipa o diretor da atração musical.

Multiplataforma

Pela primeira vez, a Globo une três de suas principais telas de forma simultânea em um único projeto. O canal aberto da emissora carioca mostrará as primeiras músicas de Ivete logo após Fina Estampa – a seguir apresentará o último paredão do BBB 20. A apresentação completa poderá ser vista no Multishow e no Globoplay. O canal do YouTube e outras redes sociais da cantora também vão transmitir o show.

A interação com o público e a festa, no Multishow, começa antes da transmissão na TV, marcada para 22h30, com cobertura também nas redes sociais de influenciadores, da Ivete e do próprio canal. Durante toda a semana, por meio de ações e ativações, os fãs estão interagindo no Facebook, no Twitter e no Instagram contando suas histórias com Ivete e dizendo quais são as suas músicas preferidas.

O aquecimento conta ainda com um Esquenta TVZ no Multishow, com clipes da cantora, uma Top Playlist com seus maiores hits no canal Música Multishow no YouTube e a programação completa no GShow. O canal Humor Multishow no YouTube levará os influenciadores Blogueirinha, Thaynara OG, Depois das Onze e Ana Clara, e os ex-bbbs Marcela, Daniel, Gizelly e Flayslane, para uma “live da live”, curtindo e comentando com o público todos os sucessos de Ivete, em tempo real.

O Ivete Sangalo Em Casa também pretende reforçar a corrente de solidariedade. Durante o show, o público será convidado a conhecer a plataforma ParaQuemDoar.com.br, criada e lançada recentemente pela Globo para quem deseja apoiar institutos, fundações, entidades e movimentos sociais que estão trabalhando para minimizar os impactos da pandemia.