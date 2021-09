Magazine Italo Ferreira relata ameaça de bomba em seu voo: 'Que loucura' "Última coisa que eu iria imaginar era que no meu voo teria uma ameaça de bomba. Tivemos que sair da aeronave para as autoridades locais tomarem todas as providências necessárias. Que loucura", escreveu o atleta

Campeão olímpico, o surfista Italo Ferreira, 27, relatou em suas redes sociais que o voo no qual estava tinha uma suspeita de bomba. Felizmente, nada aconteceu. Tudo aconteceu dentro do avião que o atleta pegaria no Aeroporto Internacional de Miami, nos Estados Unidos. Segundo ele, todos tiveram de deixar a aeronave. "Última coisa que eu iria imaginar era que no ...