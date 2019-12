Magazine Israel & Rodolffo fazem show no espaço Deu Praia neste domingo

Israel & Rodolffo (foto) fazem o último show do ano da dupla sertaneja na capital. Os cantores se apresentam no Deu Praia Goiânia, neste domingo, a partir das 15 horas. Também sobem ao palco a banda Que se Funkey, Vibe62 e DJ Renato Borges. Donos do hit Amor que é Bom Ninguém Quer Dar, a dupla promete um repertório de músicas lançadas nos últimos anos de carreira e tam...