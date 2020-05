Magazine Israel & Rodolffo fazem live nesta sexta (22), com apresentação de Rafa Kalimann Show será transmitido no canal oficial da dupla

A dupla Israel e Rodolffo faz show em live nesta sexta-feira (22), às 17 horas, com apresentação da ex-BBB Rafa Kalimann, que já foi casada com Rodolffo. A transmissão, pelo canal do YouTube dos sertanejos, será feita direto do heliponto do Órion Complex & Health, um dos prédios mais altos do Brasil. Todos os sucessos dos cantores goianos devem integrar o repe...