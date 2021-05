Magazine Israel & Rodolffo estreiam no palco do Caldeirão do Huck e cantam música inédita Os dois ainda são cúmplices de Luciano Huck em um momento emocionante preparado para o compositor Lucas Perrone

O Caldeirão do Huck deste sábado está especial para quem curte um modão sertanejo: o programa recebe, pela primeira vez, a dupla Israel & Rodolffo. Consagrados pelo hit Batom de Cereja, que chegou ao primeiro lugar das plataformas digitais durante a participação de Rodolffo no BBB 21, os sertanejos estreiam no palco da atração cantando o sucesso que conquistou o Brasi...