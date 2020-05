Magazine Isolamento social pode afetar a relação com a comida e os excessos precisam de atenção Especialista explica que estado emocional e o humor influenciam diretamente nos hábitos alimentares

Entre oscilações de fases nos últimos dois meses, a advogada Isabella Helrigel, 26 anos, encontrou o equilíbrio. Tem conseguido organizar os horários e seguir uma rotina, que inclui trabalho, exercícios físicos e preparar as próprias refeições para manter uma dieta saudável. As escapadas acontecem com um pedido ou outro por delivery quando bate a preguiça de coz...