Magazine Isolamento social e mudança do cotidiano criam novos desafios para pais de crianças autistas A dificuldade em encontrar alternativas para as terapias, feitas de forma presencial, além das crises de humor causadas pela mudança repentina de rotina, são alguns dos muitos desafios

A rotina é fundamental para toda e qualquer criança. Para aquelas com desenvolvimento atípico, ela torna-se ainda mais importante. Talvez isso explique por que o isolamento social e as mudanças no cotidiano trazidas pela pandemia da Covid-19 têm exigido dos pais de crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista (TEA) um esforço fora do comum. A dif...