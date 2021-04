Magazine Isis Valverde revela depressão pós-parto e lembra momentos da carreira de 15 anos Sobre seu mais recente trabalho, a enfermeira Betina em "Amor de Mãe", a atriz contou que foram intensas as gravações em um hospital cenográfico em plena pandemia da Covid-19

A atriz Isis Valverde, 34, contou no Conversa com Bial (Globo), na madrugada desta quinta-feira (29), que viveu um período de tristeza profunda após o nascimento do filho, Rael, 2, por causa da depressão pós-parto. "Eu chorava à toa. Tive vontade de sumir, de ir embora, tive umas vontades muito loucas", disse. Ela fez terapia para melhorar e acha importante falar ...