Iron Maiden promete maior show da história do grupo

Com uma legião de fãs no Brasil, o Iron Maiden é um dos símbolos do Rock in Rio. Das três vezes que se apresentou no evento, duas aconteceram nas históricas edições de 1985 e 2001, esta última originou o disco duplo ao vivo e o DVD Rock in Rio, dirigido pelo baixista Steve Harris. Desta vez, a banda retorna ao país com a turnê Legacy of the Beast, inspirada em um jogo ...