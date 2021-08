Magazine Iron Maiden lança álbum sem saber quando vai pisar de novo nos palcos Décimo sétimo álbum de estúdio do grupo, "Senjutsu" chega seis anos após o anterior, "The Book of Souls"

É quase impossível para um fã do Iron Maiden receber a notícia de um novo álbum sem começar a imaginar como será a turnê seguinte da banda britânica. Essa percepção é um tanto provocada pelo monstrengo Eddie, mascote do grupo desde os anos 1980. Figura entre o cômico e o assustador, com seu rosto de caveira, Eddie aparece na capa de cada novo disco, recebendo um fig...